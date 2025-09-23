Tchad : au Guéra, visite administrative de l'Association des Parents d'Élèves du Lycée de Sissi

Une délégation de l'Association des Parents d'Élèves du Lycée de Sissi, conduite par son président Abdoulaye Rahma, s'est rendue auprès des hautes autorités éducatives de la province, dans le cadre d'une visite administrative officielle.



La mission était composée du président de l'Association, Abdoulaye Rahma, accompagné du président sous-préfectoral, Moussa Hassane Rahma, ainsi que d'un grand nombre de membres du comité. La délégation a été reçue par le président de l'Académie du Centre, représenté par Sakin Ramat, le délégué de l'Éducation, Haroune Sortho et l'inspecteur départemental de l'Éducation nationale du Guéra, Moussa Hassane Adiker



Cette démarche administrative avait pour principal objectif de remercier les responsables éducatifs pour la transformation du CEG en Lycée, une avancée significative pour l'établissement scolaire de Sissi. La délégation a également formulé une demande importante concernant l'affectation d'enseignants qualifiés, indispensables pour assurer une formation de qualité aux futurs cadres du pays.



Les responsables éducatifs ont accueilli favorablement cette mission, et ont félicité l'initiative de l'Association. Ils ont rassuré la délégation en affirmant que le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique portera une attention particulière au Lycée de Sissi, notamment en ce qui concerne l'affectation d'enseignants compétents et la fourniture du matériel scolaire nécessaire.



Profitant de leur déplacement, les membres de la délégation ont également rendu visite à quelques parents résidant à Mongo, renforçant ainsi les liens communautaires autour de l'éducation. Cette visite administrative témoigne de l'engagement de l'Association des Parents d'Élèves pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Lycée de Sissi, et de la collaboration constructive entre les parents et les autorités éducatives, pour le développement de l'éducation dans la province.