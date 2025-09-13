Mali : Le Salon international de la défense et de la sécurité se tiendra à Bamako

Promotion de l'Industrie de la Défense : Mettre en avant les innovations et les technologies de défense.

: Créer des synergies entre les acteurs de la sécurité et de la défense en Afrique et à l'international. Sensibilisation aux Enjeux Sécuritaires : Aborder les défis contemporains liés à la sécurité en Afrique.



Importance pour le Mali

Cet événement marquera un tournant historique pour le Mali, faisant de la capitale malienne un carrefour africain de la sécurité et de la défense. Les objectifs principaux incluent :Bamako Expo 2025 représente une occasion unique pour le Mali de se positionner comme un leader régional dans le domaine de la défense et de la sécurité. Cet événement devrait attirer des exposants, des experts et des décideurs politiques, favorisant ainsi des échanges fructueux et des collaborations stratégiques.Une première historique pour le Mali qui souligne son engagement à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.