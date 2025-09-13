Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : Le Salon international de la défense et de la sécurité se tiendra à Bamako


Alwihda Info | Par - 13 Septembre 2025


Du 11 au 14 novembre 2025, Bamako accueillera la toute première édition du Salon international de la défense et de la sécurité, un événement inédit baptisé Bamako Expo 2025 (Bamex’25).


Mali : Le Salon international de la défense et de la sécurité se tiendra à Bamako


 
Cet événement marquera un tournant historique pour le Mali, faisant de la capitale malienne un carrefour africain de la sécurité et de la défense. Les objectifs principaux incluent :
  • Promotion de l'Industrie de la Défense : Mettre en avant les innovations et les technologies de défense.
  • Renforcement des Partenariats : Créer des synergies entre les acteurs de la sécurité et de la défense en Afrique et à l'international.
  • Sensibilisation aux Enjeux Sécuritaires : Aborder les défis contemporains liés à la sécurité en Afrique.


Importance pour le Mali


Bamako Expo 2025 représente une occasion unique pour le Mali de se positionner comme un leader régional dans le domaine de la défense et de la sécurité. Cet événement devrait attirer des exposants, des experts et des décideurs politiques, favorisant ainsi des échanges fructueux et des collaborations stratégiques.



Une première historique pour le Mali qui souligne son engagement à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/09/2025

Tchad : Vers une fiscalité plus moderne et inclusive

Tchad : Vers une fiscalité plus moderne et inclusive

Tchad/EAU : L'ambassadeur du Tchad participe à une retraite diplomatique à Dubaï Tchad/EAU : L'ambassadeur du Tchad participe à une retraite diplomatique à Dubaï 12/09/2025

Populaires

Tchad : Un mois de délai pour la SOPROFIM après une visite ministérielle

12/09/2025

Tchad : L'éducation du Lac se mobilise pour la rentrée

12/09/2025

Tchad : La Ligue des Anciens Élèves du Lycée Ouhoud fait un don à l'Hôpital de Moundou

12/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter