Mali : Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU en séjour à Bamako

« Je suis actuellement Mali où je rencontrerai les équipes, les autorités et les partenaires de la Minusma pour discuter du retrait ordonné et en toute sécurité de la mission après 10 ans de soutien aux efforts de paix » du pays, a annoncé sut Twitter, jeudi, le Secrétaire adjoint aux opérations de paix des Nations-Unies, Jean-Pierre Lacroix.



En effet, la Mission des Nations Unies au Mali, la Minusma, a commencé son processus de retrait progressif du pays qui doit s’achever le 31 décembre de cette année, a indiqué jeudi le porte-parole du Secrétaire général.



« En étroite consultation avec le gouvernement de transition et d'autres parties prenantes, la Mission procède à un retrait progressif en commençant par le transport du personnel et du matériel des camps éloignés vers des centres plus importants afin de fermer les sites plus petits », a précisé le porte-parole, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse au siège de l’ONU à New York.



La Minusma a ainsi confirmé jeudi qu'un convoi transportant des Casques bleus et du matériel depuis son camp dans la ville de Goundam, dans la région de Tombouctou, dans le cadre du processus de retrait, est arrivé sans incident à la ville de Tombouctou mercredi.