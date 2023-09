Mali : Le contingent tchadien de la Minusma est en route pour Ndjamena via le Niger

Un contingent de l'ANT (armée nationale tchadienne) du Tchad a traversé le 16 septembre 2023, le Niger « dans le cadre du désengagement de la Minusma à Kidal », au Mali, nous a rapporté ce mardi sur Tiwtter, Wamaps, un blog traitant de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest.



« L'avancée de cette unité à travers le territoire nigérien a suscité un émoi parmi la population et parmi les FAN (forces armées du Niger) », a souligné ce blog.



Dans un communiqué officiel publié le 17 septembre, le gouvernement du Niger a précisé que cette demande à été autorisée par Niamey.



Selon la junte du Niger, « ces mouvements des militaires tchadiens sur notre territoire font suite à une demande officielle adressée aux autorités compétentes nigériennes ».



Ces mouvements des forces tchadiennes « s'inscrivent dans le cadre du désengagement des troupes tchadiennes de la Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) », a souligné les autorités du Niger tout en remerciant les populations nigériennes « pour leur patriotisme et leur prompte réaction et leur demandent de continuer à redoubler de vigilance ».