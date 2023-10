Mali : Les FAMa apportent une assistance alimentaire et médicale aux populations d’Anéfif

« Les deux GTIA « Askia » et « Adrar », commandés successivement par le Lieutenant-colonel Moussa OUATTARA et le Lieutenant-colonel Seydou GUINDO ont distribué, le 18 octobre 2023, aux populations d’Anéfif, des vivres composés de pâtes alimentaires, de farine et de l'huile. Des médicaments ont été également remis au Centre CSRF pour traiter les patients et faire face aux cas urgents », a annoncé samedi 21 octobre, l’etat-major des FAMa.



Selon l’armée malienne, la remise des vivres a concerné 37 familles en présence du maire d'Anefif, M. Souheyfi Ould Beid. Ce dernier s'est dit très reconnaissant et remercie les FAMa pour ces actions. Il a rassuré du soutien indéfectible de toutes les populations aux Forces de défense et aux autorités de la Transition. « La présence des FAMa dans le Secteur d'Anefif va beaucoup contribuer au retour de la paix, de la sécurité car les populations souffrent de l’insécurité et du banditisme », a souligné le maire.



Les FAMA ont souligné qu’il s'agit pour le commandement de « rassurer les populations des missions régaliennes des Fama qui sont de sécuriser les personnes et leurs biens sans distinction de race, accompagner les populations sur place et faciliter le retour de l'ensemble des communautés par la sensibilisation et également raffermir la collaboration entre les FAMa et les populations ».