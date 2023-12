Mali : Mikado FM, la radio de l'ONU, a cessé d’émettre

« Au cours de ces huit années d'existence, les voix de Mikado ont marqué le paysage radiophonique malien en informant le public, en sensibilisant aux défis de la paix et en promouvant la cohésion sociale dans une bonne humeur contagieuse », a souligné l’ONU dans une déclaration vendredi.



Rendant hommage aux voix de la station, le chef de la Minusma, El-Ghassim Wane, a fait part de sa tristesse, mais aussi de sa reconnaissance et de sa gratitude vis-à-vis de tous les collègues de Radio Mikado.



« Sans discontinuer au cours de ces dernières années, ils ont mené un travail remarquable, et également un sentiment de gratitude à tous les auditeurs, toutes les auditrices qui ont fait confiance à Mikado, à son professionnalisme, et dont l'écoute permanente, évidemment, était la preuve la plus éclatante de la crédibilité et de l'objectivité du travail accompli par le personnel de Mikado », a-t-il souligné.



Sur le processus de paix, « Mikado a joué un rôle d'accompagnement important, en expliquant l'Accord de paix, car il n'était pas acquis que tout le monde avait bien compris le sens de l'accord signé à l'issue du processus d'Alger. Tout le travail qui a été fait pour sensibiliser les gens aux défis de la cohésion sociale, et à un certain nombre d'émissions spécifiques de Mikado, visait précisément à réaliser cela », a souligné le chef de la Minusma.