Mali : Neldikingar Madjimta Kalzeubé devient doyenne des ambassadeurs

Le ministre malien des Affaires étrangères a présidé ce 20 juillet 2023 une cérémonie officielle consacrant les adieux au Doyen sénégalais et au Vice-Doyen mauritanien, ainsi que le passage des charges du Décanat à Madame Kalzeubé Neldikingar Madjimta, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad au Mali.



Elle a été nommé le 17 juillet 2019 au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Mali, avec résidence à Bamako.



Le 4 juin 2020, elle a été élevée à la dignité d'ambassadeur par l'ex-président Idriss Deby Itno.