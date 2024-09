Mali : Rencontre bilatérale entre Abdoulaye Diop et son homologue Iranien

Les deux ministres ont exploré des avenues pour approfondir les relations entre leurs pays, notamment dans les domaines économique et culturel.

Ils ont évoqué des questions de paix et de sécurité, tant au Moyen-Orient qu’au Sahel, soulignant l'importance d'une coopération accrue pour faire face aux défis communs.



Cette rencontre témoigne de l'engagement du Mali à renforcer ses relations internationales et à collaborer sur des enjeux cruciaux de sécurité et de développement dans la région. Les discussions avec l'Iran pourraient ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération bilatérale.