Mali : Réunion du Comité Interministériel de Gestion des Crises et Catastrophes

Cette rencontre a permis de dresser un état des lieux sur plusieurs enjeux critiques. Sept cas d'inondation enregistrés, avec un décès à Mopti. 128 écoles occupées par des sinistrés, 167 inondées, et 256 partiellement ou totalement effondrées. 4 854 personnes touchées, dont 1 123 femmes et 1 888 enfants.



Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Brigade Daoud Aly Mohammédine, a présenté des statistiques alarmantes concernant les catastrophes survenues depuis le début de l'hivernage. 656 cas d’inondations, 8 cas de foudre, 6 épisodes de vents violents et 37 099 effondrements.



Ces événements ont affecté 47 955 ménages, touchant 264 648 personnes, avec un bilan tragique de 77 décès et 148 blessés.



Le ministre a également alerté sur la montée inquiétante des eaux dans plusieurs localités, où les seuils d’alerte ont été dépassés, notamment à Banankoro, Kéniéroba, Bamako, Ké-Macina, Beleny Keny (San), Sofara, Mopti, et Diré.



Le ministre de l’Éducation nationale, Amadou Sy Savané, a souligné l’impact des inondations sur les infrastructures scolaires, tout en assurant que des solutions temporaires sont en cours d’élaboration pour permettre une rentrée scolaire à la date prévue.



En clôturant la réunion, le Premier ministre a insisté sur des réunions hebdomadaires pour assurer un suivi régulier de la situation. La création de comités décentralisés. Dans les localités affectées pour une gestion efficace des interventions.



Choguel Kokalla Maïga a souligné l’importance de la synergie entre les différents ministères et services afin de mieux répondre aux défis posés par les catastrophes. Cette approche vise à anticiper les risques et à protéger les populations dans un esprit de solidarité nationale.



Cette réunion marque une volonté affichée du gouvernement malien de renforcer la gestion des crises et catastrophes, en assurant une réponse coordonnée et proactive face aux défis environnementaux et humanitaires.