Mali-Rugby à 7 : le championnat démarre ce samedi

Le championnat national de rugby à 7 donne son coup d’envoi, le samedi 27 juillet 2019 sur le terrain de l’as Réal de Bamako. Quatre équipes sont en ligne de mire pour le compte de ce championnat national de rugby à 7, organisé par la fédération malienne de la discipline.

« Les équipes qui prendront part à la compétition sont les militaires de l’USFAS, l’AS Réal, les Hippo XV et le Tellem de Mopti. Le championnat se jouera en aller et retour. Les matchs aller sont prévus pour la samedi 27 juillet à 16h et retour le dimanche 28 juillet à la même heure ».

Contact de presse :

Rugby@APO-opa.org

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/malirugby-a-...