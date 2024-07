Mali : Sidiki Diabaté exprime sa profonde tristesse suite au décès de son père

Dans un tweet empreint d'émotion, le chanteur et musicien malien Sidiki Diabaté a fait part de son immense chagrin suite au décès de son père. Avec des mots empreints de gravité, il a reconnu l'inéluctabilité de la vie et de la mort, trouvant du réconfort dans la conviction du retour vers le divin.



"C'est Dieu qui dispense la vie et la mort, et c'est vers Lui que nous nous acheminons tous." a écrit Diabaté, soulignant la puissance divine sur la vie et la mort, et le retour ultime vers le Créateur.



Il a ensuite rendu hommage à son père, le décrivant comme son confident, son pilier, son guide et son meilleur ami. La profonde connexion et l'admiration qu'il portait à son père étaient évidentes dans ses mots.



"Mon confident, mon pilier, mon guide, mon meilleur ami, mon cher père nous a quittés à jamais." a déploré Diabaté, exprimant la perte immense et le vide laissé par le décès de son père.



Le message de Sidiki Diabaté a touché de nombreuses personnes, émouvant le cœur de ses fans et de ses abonnés. Ils lui ont présenté leurs condoléances et ont partagé leurs propres expériences de perte, offrant un soutien et une compréhension en cette période difficile.



Alors que Sidiki Diabaté fait face à la douleur de la perte de son père, sa musique et l'amour de ses fans pourraient lui offrir un certain réconfort et de la force. La mémoire de son père continuera sans aucun doute à l'inspirer et à le guider tout au long de sa vie.