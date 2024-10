Mali-Turquie : Bamako et Ankara solidifient leurs liens

En marge de l’ouverture de la session d’octobre du Conseil National de Transition, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l’État, a reçu en audience, le 8 octobre 2024, une délégation du parlement de la Türkiye.



Cette délégation était conduite par le Pr Orhan Deligoz, président du groupe d’amitié Türkiye-Mali, auprès de la grande Assemblée nationale. Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties d’évoquer des sujets d’intérêt commun, notamment la coopération bilatérale, le développement économique et les défis sécuritaires auxquels le Mali est confronté.



À sa sortie d’audience, le Pr Orhan a exprimé la volonté de son pays d’intensifier ses relations avec le Mali. Le parlementaire a insisté sur la nécessité d’un partenariat stratégique, en particulier dans le domaine de la sécurité, la santé et l’éducation. Il a également réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir le processus de Transition au Mali, qui vise, selon lui, à établir une gouvernance stable.



Le président du groupe d’amitié Türkiye-Mali auprès de la grande Assemblée nationale a aussi salué la dynamique de coopération entre le Conseil National de Transition et l’organisation parlementaire de son pays, à travers la mise en place du groupe parlementaire amitié Türkiye-Mali, au niveau des deux organes législatifs.



Le Pr Orhan a, au nom du président Recep Tayyip Erdogan et du peuple de la Türkiye, présenté ses condoléances aux victimes civiles et militaires du terrorisme, avant de condamner les attaques lâches et barbares perpétrées contre les FAMA et les paisibles populations maliennes.