Mali : Un convoi humanitaire sécurisé arrive à Kidal







La fermeture des frontières entre le Mali et l’Algérie a exacerbé la situation, laissant les populations de Kidal dans une situation critique face à un manque croissant de vivres et d’hydrocarbures. Cette situation a nécessité une action d'urgence pour garantir l'accès aux ressources essentielles. Le Ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec les Forces Armées Maliennes (FAMA), a coordonné l'acheminement d'un convoi sécurisé. Ce convoi, composé de sept camions chargés de produits alimentaires et de carburant, a quitté son point de départ le 10 septembre 2025 et a atteint Kidal sans incident. L'arrivée de ce convoi a apporté un souffle d'espoir et de soulagement aux habitants de Kidal, qui faisaient face à des conditions de vie de plus en plus difficiles. Les vivres et les carburants livrés sont essentiels pour la survie et la stabilité de la région, offrant un répit face à la crise humanitaire. La rencontre préparatoire, qui a eu lieu au Ministère de l'Industrie et du Commerce, a rassemblé des acteurs clés, incluant le Gouverneur de la région de Kidal. Cette collaboration démontre l'engagement du Gouvernement à travailler en étroite concertation avec les autorités locales pour résoudre les problèmes urgents auxquels la population est confrontée. L'acheminement de ce convoi sécurisé est une étape significative dans l’effort du Gouvernement malien pour répondre aux besoins pressants des populations de Kidal. Cette initiative souligne l'importance de la solidarité et de la coopération entre les différents acteurs pour surmonter les défis humanitaires et garantir la sécurité alimentaire et énergétique dans la région.