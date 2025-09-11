La fermeture des frontières entre le Mali et l’Algérie a exacerbé la situation, laissant les populations de Kidal dans une situation critique face à un manque croissant de vivres et d’hydrocarbures. Cette situation a nécessité une action d'urgence pour garantir l'accès aux ressources essentielles.
Mali : Un convoi humanitaire sécurisé arrive à Kidal
Alwihda Info | Par Peter Kum - 12 Septembre 2025
Un convoi de sept camions, chargé de vivres et de carburant, est arrivé à Kidal le 10 septembre 2025 sans incident. Cette opération a été mise en place pour répondre à une pénurie de produits de première nécessité due à la fermeture des frontières entre le Mali et l'Algérie.
