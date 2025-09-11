Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : Un convoi humanitaire sécurisé arrive à Kidal


Alwihda Info | Par - 12 Septembre 2025


Un convoi de sept camions, chargé de vivres et de carburant, est arrivé à Kidal le 10 septembre 2025 sans incident. Cette opération a été mise en place pour répondre à une pénurie de produits de première nécessité due à la fermeture des frontières entre le Mali et l'Algérie.


Mali : Un convoi humanitaire sécurisé arrive à Kidal



  La fermeture des frontières entre le Mali et l’Algérie a exacerbé la situation, laissant les populations de Kidal dans une situation critique face à un manque croissant de vivres et d’hydrocarbures. Cette situation a nécessité une action d'urgence pour garantir l'accès aux ressources essentielles.

 

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec les Forces Armées Maliennes (FAMA), a coordonné l'acheminement d'un convoi sécurisé. Ce convoi, composé de sept camions chargés de produits alimentaires et de carburant, a quitté son point de départ le 10 septembre 2025 et a atteint Kidal sans incident.

 

L'arrivée de ce convoi a apporté un souffle d'espoir et de soulagement aux habitants de Kidal, qui faisaient face à des conditions de vie de plus en plus difficiles. Les vivres et les carburants livrés sont essentiels pour la survie et la stabilité de la région, offrant un répit face à la crise humanitaire.

 

La rencontre préparatoire, qui a eu lieu au Ministère de l'Industrie et du Commerce, a rassemblé des acteurs clés, incluant le Gouverneur de la région de Kidal. Cette collaboration démontre l'engagement du Gouvernement à travailler en étroite concertation avec les autorités locales pour résoudre les problèmes urgents auxquels la population est confrontée.

 

L'acheminement de ce convoi sécurisé est une étape significative dans l’effort du Gouvernement malien pour répondre aux besoins pressants des populations de Kidal. Cette initiative souligne l'importance de la solidarité et de la coopération entre les différents acteurs pour surmonter les défis humanitaires et garantir la sécurité alimentaire et énergétique dans la région.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/09/2025

Tchad : ouverture d’une formation à Bongor pour les professeurs de l’ENS de N'Djamena

Tchad : ouverture d’une formation à Bongor pour les professeurs de l’ENS de N'Djamena

Tchad : au Sila, bilan des recettes de la province à Goz-Beïda Tchad : au Sila, bilan des recettes de la province à Goz-Beïda 11/09/2025

Populaires

Tchad : Au Logone Occidental, un homme tué et un autre grièvement blessé lors de vols de bétail

11/09/2025

Tchad : pourquoi les gens aiment-ils plus critiquer que conseiller ?

11/09/2025

Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental

11/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter