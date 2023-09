Mali : Un véhicule de MSF visé par des tirs à Mopti

« À Mopti, le 5 septembre 2023 vers 16h, un véhicule effectuant un mouvement de référence médicale pour MSF de Hombori vers Douentza, a été la cible de tirs de balles », a annoncé, jeudi 7 septembre 2023, l’ONG Médecins sans frontières (MSF).



« Le véhicule transportait une femme enceinte qui, due à des complications avait été référé à l’hôpital de Douentza pour une meilleure prise en charge. La mère accompagnante de sa fille enceinte, a été tuée de ces tirs et deux autres passagers dont la femme enceinte ont été blessés », a souligné cette ONG tout en déplorant les violences sur les populations civiles au centre du Mali et appelle à leur protection.



MSF présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à l’ensemble de la communauté et déplore une fois de plus les violences sur les populations civiles prises en étau.



Pour rappel, MSF intervient au Mali depuis 1985, en collaboration avec le Ministère de la Santé du Mali, pour soutenir la politique de santé publique et fournir des soins de santé de qualité aux populations les plus vulnérables et les plus reculées.



Depuis la crise sécuritaire au Mali en 2012, la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est caractérisée par un climat d’insécurité. Principalement due à la présence de groupes armés, mais également à la montée de la criminalité et des tensions entre les communautés, cette situation sécuritaire critique a causé le déplacement de 377 519 personnes à l’intérieur du pays (PDI) au Mali à la date du 31 mai 2022 d’après le rapport de la Commission Mouvement de Populations (CMP) des Nations unies.