Mali : attaque terroriste ce dimanche dans la région de Tombouctou (armée)

Le jeudi 14 septembre 2023, lors d'une mission offensive dans le secteur de Gossi entre 12h30 et 17h00, les FAMa ont fait preuve de bravoure en repoussant avec succès deux embuscades successives. Cependant, ces affrontements ont malheureusement entraîné des pertes du côté des forces amies, avec deux soldats tués et trois autres blessés. De plus, des véhicules civils qui suivaient le convoi militaire ont également été pris pour cible par les groupes terroristes, faisant 17 blessés parmi les civils innocents.



Du côté des assaillants, les FAMa ont neutralisé 12 terroristes et détruit deux pick-up et leurs armes.