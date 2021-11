Mali : des entreprises iraniennes vont s'installer pour développer le secteur industriel

Le premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga a reçu le 4 novembre, l’ambassadeur de la République Islamique d’Iran Hosseni Taleshi Salehani. Au menu des échanges figurait la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans le secteur économique, rapporte la Primature.



L’ambassadeur iranien a félicité le gouvernement pour les efforts consentis dans la conduite de la transition. Hosseni Taleshi Salehani a annoncé au chef du gouvernement l’installation prochaine d’entreprises iraniennes opérant dans le secteur industriel (assemblage de véhicules et tracteurs, abattoirs).



Le Premier ministre a salué ces annonces qui créeront des emplois au Mali. Il a rappelé et magnifié la relation qui unit l’Iran au Mali et a émis le souhait de voir cette dernière se raffermir.