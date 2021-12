Mali : des formateurs russes pour renforcer les capacités de l'armée, clarifie le gouvernement

Le ministre malien de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, a indiqué le 24 décembre que des formateurs russes sont présents au Mali dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité nationales, au même titre que la Mission européenne de formation (EUTM).



Le 23 décembre 2021, 16 pays occidentaux ont publié un communiqué conjoint pour dénoncer le déploiement d'éléments d'une société de sécurité privée dénommée Wagner. Le gouvernement malien dément ces "allégations sans fondement et exige que des preuves lui soient apportées par des sources indépendantes".



​Il estime que ce communiqué intervient "au moment où il déploie d'énormes efforts au quotidien pour relever les défis multiples auxquels le pays est confronté".



"Le gouvernement demande à être jugé sur des actes plutôt que sur des rumeurs et tient à rappeler que l'État malien n'est engagé que dans un partenariat d'État à État avec la fédération de Russie, son partenaire historique", souligne le colonel Abdoulaye Maïga.



Pour le ministre, "la priorité du Mali est de se donner tous les moyens pour rétablir la sécurité, soulager les populations maliennes et créer les conditions du retour rapide à une situation normale".