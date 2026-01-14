Alwihda Info
AFRIQUE

Mali : des frappes aériennes des FAMa neutralisent des groupes armés terroristes à Banamba


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Janvier 2026



L’État-Major Général des Armées a informé l’opinion nationale que, dans le cadre des opérations de surveillance et de sécurisation du territoire, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont mené, le 13 janvier 2026, des frappes aériennes ciblées contre des groupes armés terroristes.

Selon le communiqué officiel, les opérations se sont déroulées au nord-est du village de Sebeté, dans le secteur de Banamba, région de Koulikoro. Les vecteurs aériens des FAMa ont exécuté deux frappes successives avec efficacité. La première frappe a permis de neutraliser un groupe armé terroriste se déplaçant à motos, tandis que la seconde a conduit à la destruction d’un pick-up camouflé, utilisé par les assaillants.

L’État-Major Général des Armées a tenu à rassurer la population que les opérations coordonnées de recherche, de poursuite et de neutralisation des groupes terroristes se poursuivent activement sur l’ensemble du territoire national, conformément à la mission régalienne de protection des personnes et des biens.

Les autorités militaires réaffirment leur détermination à lutter sans relâche contre le terrorisme, et à restaurer durablement la sécurité.


