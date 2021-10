Mali : l’Algérie exprime sa solidarité à son voisin

Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale établie à l’extérieur, Ramatane Lamamra a effectué le 5 octobre 2021, une visite officielle au Mali. Porteur d’un message d’amitié, de solidarité et de fraternité du président algérien, Abdelmajid Tebboune, Ramatane Lamamra a successivement été reçu en audience par le Premier ministre et le président de la Transition et auxquels il a transmis le message de soutien du peuple algérien.



« Le moment est très important », a-t-il indiqué, avant d’ajouter qu’il ne peut y avoir de stabilité en Algérie si le Mali est affecté. Cela est d’autant plus vrai que l’Algérie est le deuxième pays, après la Mauritanie, à avoir la plus longue frontière avec le Mali. Le diplomate algérien n’a pas manqué de regretter les campagnes de dénigrement sans précédent contre le Mali, sur le triple plan diplomatique, politique et médiatique. Il a salué la décision historique et courageuse du Mali, tout nouvellement indépendant, d’avoir permis à l’Algérie en 1960, d’utiliser une partie de son territoire pour mener à bien sa lutte de libération nationale.



Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goita a tenu, lors de son audience avec Ramtane Lamamra, à remercier l’Algérie pour son courage, sa marque d’amitié et de solidarité en un moment aussi crucial pour le Mali, qui fait face à d’énormes défis pour la sécurisation de son territoire et de ses populations. Le président Goita a également remercié son homologue algérien et par là, tout le peuple algérien dont l’appui n’a jamais fait défaut au Mali dans les moments difficiles. « Notre souci majeur aujourd’hui est la sécurité des Maliens et, pour cela, nous ne nous laisserons jamais », a-t-il confié à son hôte qui dira avoir désormais une « bonne de grille de lecture à partir de la bonne source », a fait remarquer M. Lamamra, tout en rassurant que personne ne pourra manipuler l’Algérie sur la crise malienne.

Cette visite, selon Ramtane Lamamra, aura un très bon écho auprès du peuple algérien qui reste mobilisé pour le renforcement des liens d’amitié et de voisinage avec le Mali.