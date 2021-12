Mali : l'IIGC condamne l'attaque terroriste contre les casques bleus

L'Institut International de Gestion des Conflits (IIGC) condamne avec dernière énergie l'attaque terroriste perpétrée contre un convoi de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) le 8 décembre dernier au Mali. Cette attaque a fait 30 victimes et plusieurs blessés. 7 casques bleus togolais, partis en renfort ont été également tués lors de cette barbarie.



Par ailleurs l'IIGC présente ses condoléances aux familles des victimes, aux forces armées togolaises, aux peuples malien et togolais.



L'IIGC rappelle également que c'est l'occasion de conjuguer les efforts afin de combattre le terrorisme qui est et doit demeurer un combat de tous, de chaque instant et sous toutes les formes.