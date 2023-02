Mali : l’ONU regrette le renvoi du responsable de la Minusma

"Je regrette profondément la la décision des autorités maliennes de déclarer mon représentant Guillaume Ngefa persona non grata et d’exiger son départ dans un délai de 48 heures", a déclaré Volker Turk en appelant les autorités maliennes à "annuler immédiatement cette triste décision". Il s’est dit préoccupé par des actes d’intimidation et de persécution que Guillaume avait dû subir sur les réseaux sociaux ces derniers mois. M. Turk a souligné qu’il était parfaitement sûr de son professionnalisme et de son dévouement à la protection des droits de l’homme".



Comme l’a rapporté lundi la BBC, les autorités maliennes accusent Guillaume Ngefa d’"agissements déstabilisateurs et subversifs" contre Bamako.



La Minusma a été créée au printemps 2013 par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. La structure a pour mission d’aider les autorités maliennes à renforcer la sécurité dans la République. À ce jour, la Minusma compte plus de 15.000 personnes. Depuis la création de la mission, 281 membres du personnel sont morts au Mali.