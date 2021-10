Mali : l’ambassadeur de France convoqué au ministère des Affaires étrangères

Selon un communiqué de presse du gouvernement, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a convoqué l’ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, le 05 octobre 2021. Cette convocation du diplomate français fait « suite au propos inamicaux et désobligeants tenus par Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, sur les institutions de la République du Mali ».



En recevant l’ambassadeur français, le chef de la diplomatie malienne a signifié au diplomate, « l’indignation et la désapprobation du gouvernement du Mali et élevé une vive protestation contre ces propos regrettables, qui sont de nature à nuire au développement des relations amicales entre nations ». Par ailleurs, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a invité les autorités françaises à la retenue, car il est question d’éviter des jugements de valeur.



Il appelle à une approche constructive, basée sur le respect mutuel, en vue de se concentrer essentiellement sur la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Enfin, le ministre Abdoulaye Diop réitérè « la disponibilité du gouvernement à bâtir avec les partenaires qui le souhaitent, des relations sincères et concertées, respectant le principe de non-ingérence, conformément aux aspirations du peuple malien ».