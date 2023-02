Mali : l'armée a neutralisé plus de 80 terroristes dans le sud du pays

Ainsi, les forces armées ont mené onze opérations aéroportées et seize opérations offensives et de renseignement dans différentes régions du sud du Mali. Ces efforts militaires impliquant des avions et des drones militaires ont également permis de détruire dix abris secrets des terroristes, ainsi que leurs véhicules.



Qui plus est, les forces gouvernementales ont saisi des fusils d'assaut, des munitions, des moyens de communications et des explosifs.



Le conflit armé entre le gouvernement malien et des groupes d'extrémistes et de séparatistes a commencé en 2012.