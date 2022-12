Mali : l'armée intercepte des tonnes de céréales destinées aux groupes terroristes

Les céréales ont été acheminées le 30 novembre sur Sévaré par l’armée de l’air, informe l'armée.



‘’Les terroristes vendent ces produits pour acheter des armes de guerre contre l’armée et les populations civiles’’, explique le commandant du théâtre Centre de l’opération Maliko, le colonel Mamadou Massaoulé Samake.



"La montée en puissance des FAMa sur le terrain est une réalité", selon lui.



Aux populations qui ont collecté ces céréales en guise de Zakat aux terroristes, le colonel Mamadou Massaoulé les a appelées à la raison. Il prévient que ce comportement de certaines populations locales est un crime contre non seulement les FAMa en particulier, mais aussi et surtout contre le peuple malien en général.



Les céréales récupérées seront destinées aux camps des réfugiés et aux populations les plus démunies.



Le colonel Massaoulé a prévenu que les FAMa n’accepteront jamais que les populations soient de sources de financement du terrorisme. ‘’Les FAMa n’ont d’autre mandat que la protection des personnes et de leurs biens’’, a-t-il déclaré.