Mali : l'armée neutralise 57 terroristes

L'aviation malienne a neutralisé une base terroriste le 18 février dans le secteur d'Archam, à l'Ouest de Tessit, a annoncé l'état-major général des armées. Elle est intervenue au profit d'une patrouille accrochée par des hommes armés non identifiés.



La destruction totale de la base terroriste, consécutive à des violents combats aux alentours de la forêt refuge, a fait huit morts, 14 blessés, cinq portés disparus et deux véhicules détruits du côté de l'armée malienne.



Les frappes aériennes ont traité et neutralisé des colonnes de motocyclistes qui tentaient de submerger l'unité accrochée. Le ratissage a permis de dénombrer 57 terroristes neutralisés et divers matériels détruits, indique le colonel Souleymane Dembele, directeur de l'information des armées.