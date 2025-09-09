Alwihda Info
AFRIQUE

Mali : l’armée neutralise plusieurs terroristes dans la zone de Mousafa


Alwihda Info | Par - 9 Septembre 2025



L'Etat-major général des Armées informe l'opinion que dans la journée du 09 septembre 2025, les FAMa ont localisé et détruit une base des groupes armés terroristes dans la zone de Mousafa, à la lisière nord de la forêt du Baoule, à 35 km au Sud de Dioumara, Cercle de Diema, région de Kayes.

Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dans cette frappe du refuge terroriste par la patrouille aérienne. L'Etat-major général des armées rassure les populations que la traque des groupes obscurantistes se poursuit.

Par ailleurs, il remercie les Maliens pour leur soutien constant et indéfectible aux braves FAMa engagées pour la défense de l'intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et des biens.
Abraham Ndjana Modo
Correspondant Alwihda Info pour le Cameroun Tél: 00 237 677 52 40 66 ; Email: ndjanaa@yahoo.fr En savoir plus sur cet auteur


