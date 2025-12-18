Niger : Démantèlement d'un réseau de fabrication de fausses cartes militaires à Niamey

Impact sur la sécurité nationale

Cet exploit illustre la vigilance accrue des forces de sécurité face aux menaces d'usurpation. En démantelant ce réseau, la DDR et la Garde Nationale protègent non seulement l'intégrité de l'armée, mais garantissent également la quiétude sociale et la crédibilité des institutions républicaines.





Les suspects ont été mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes.

