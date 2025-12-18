Niger : Démantèlement d'un réseau de fabrication de fausses cartes militaires à Niamey

Déroulement de l'intervention
Grâce à une étroite collaboration entre la Direction de la Documentation et du Renseignement (DDR) et la Brigade de Pistes à Vocation Judiciaire de la Garde Nationale (GNN), les enquêteurs ont pu identifier un individu se faisant passer pour un « Soldat de Deuxième Classe ». L'enquête a rapidement révélé l'existence d'un complice spécialisé dans la production de documents falsifiés.
Saisies et perquisitions
Les perquisitions menées aux domiciles des suspects ont permis de mettre la main sur un arsenal de preuves techniques et logistiques.
Matériel saisi :
-
Équipements militaires : Effets vestimentaires et accessoires de la GNN ;
-
Équipements informatiques : Unités centrales et périphériques utilisés pour la contrefaçon ;
-
Matériel de reproduction : Un appareil photo et des logiciels de conception de cartes ;
-
Documents : Plusieurs exemplaires de fausses cartes militaires en cours de finalisation.
Impact sur la sécurité nationale
Cet exploit illustre la vigilance accrue des forces de sécurité face aux menaces d'usurpation. En démantelant ce réseau, la DDR et la Garde Nationale protègent non seulement l'intégrité de l'armée, mais garantissent également la quiétude sociale et la crédibilité des institutions républicaines.
Les suspects ont été mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes.