Mali : l'armée riposte à une attaque et une embuscade, plusieurs assaillants neutralisés

Une embuscade a visé une patrouille de l'armée malienne en offensive à Boni ce 21 mars vers 11 heures, a annoncé l'état-major général des armées. Les FAMa ont enregistré 2 morts et 7 blessés. Après une riposte, 13 assaillants ont été tués et 2 terroristes interpellés.



Quant à l’attaque du poste de Tessit vers 13 heures, les FAMA ont enregistré 2 morts et 10 blessés. Les FAMA ont repoussé vigoureusement l’attaque. Neuf morts ont été dénombrés sur place et plusieurs terroristes blessés ont été interceptés et anéantis par une intervention aérienne au cours de leur transport.



"Le ratissage continue à fond pour nettoyer ces secteurs", indique le chef d’état-major général des armées qui demande à la population de maintenir le calme et de compter sur l’engagement total des FAMA.