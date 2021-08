Mali : l'ex-président de transition et l'ex-premier ministre désormais libres

Le gouvernement malien a annoncé vendredi la levée des mesures de surveillance spéciales concernant l'ancien président de la transition Bah Ndaw et l'ex-premier ministre Moctar Ouane. Les deux personnalités étaient en résidence surveillée depuis le arrestation le 24 mai 2021, date du deuxième coup d'État du colonel Assimi Goïta.



Le comité local de suivi de la transition au Mali (CEDEAO, Union africaine, Nations Unies) avait mené une mission de bons offices pour assurer aux deux personnalités le bénéfice des droits attachés à leur statut d'ancien chef de l'État et d'ancien premier ministre.



Le gouvernement a demandé aux deux personnalités de respecter les engagements pris, de faire preuve de responsabilité, d'attachement à l'intérêt national, au respect de la loi et de s'abstenir de toute action pouvant impacter négativement le bon déroulement de la transition.