Mali : la MINUSMA présente son plan de retrait au gouvernement

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali et les autorités maliennes ont entamé des consultations pour déterminer conjointement le plan de retrait de la Mission.



La planification en a été discutée le 3 juillet, lorsqu’une délégation de la MINUSMA composée des membres du groupe de travail mis en place pour élaborer ce plan et conduite par le Représentant spécial du secrétaire général (RSSG), El-Ghassim WANE, a rencontré le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, accompagné de ses collaborateurs, ainsi que du chef d’Etat-major général, le général Oumar Diarra, représentant le ministre de la Défense et des anciens Combattants.



La réunion, qui s’est tenue à la demande de la MINUSMA, a permis de discuter d'un retrait ordonné et sûr de la Mission au 31 décembre 2023. La délégation de la Mission onusienne a fait une présentation sur le processus et les défis qu'il implique, et les deux parties ont convenu de la nécessité d'une coopération et d'une coordination renforcées, afin d'assurer l'achèvement du processus de retrait dans le délai imparti.



Plusieurs mécanismes seront mis en place aux niveaux technique et politique, avec des représentants du Mali et de la MINUSMA, pour traiter les différents aspects du processus, y compris le retrait du personnel civil et en uniforme, le transfert des tâches, la logistique, la sécurité et la communication stratégique.



La MINUSMA, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, a été créée par le Conseil de sécurité des Nations unies en avril 2013, à travers sa résolution 2100, afin de soutenir le processus politique au Mali et d’aider le pays à rétablir la paix et la stabilité.



Le 30 juin 2023, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2690, qui autorise la MINUSMA à entamer un retrait sûr et ordonné du Mali.