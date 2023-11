Mali : la Minusma ferme une nouvelle base en vue de son départ définitif le 31 décembre

« Cette fermeture, qui est la neuvième parmi les treize camps de la mission, s'inscrit dans la deuxième phase du plan de retrait de la Minusma, préparant ainsi le terrain pour son départ définitif, le 31 décembre 2023 », a souligné la Mission de l’ONU.



Le camp a été remis aux autorités civiles, représentées par le préfet d’Ansongo, Ahmed Ag Aklinine, par Hawa Ahmed Youssouf, Cheffe du bureau régional de la Minusma à Gao, a précisé la mission dans un communiqué de presse.



Pendant son séjour dans la zone, les efforts conjugués de la Minusma et des autorités maliennes « ont considérablement réduit la présence des groupes armés terroristes, entraînant une baisse sensible des incidents contre les populations civiles et les FDSM », a estimé la mission onusienne.



« Toutefois, malgré ces améliorations, la persistance de poches d’insécurité dans le cercle reste un défi, principalement en raison de la présence limitée des autorités nationales et des contraintes d'accès », a-t-elle ajouté.