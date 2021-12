Mali : la Présidence confirme la visite du chef de l'État français

"Le président de la République française, Emmanuel Macron, effectuera une visite officielle au Mali le lundi 20 décembre 2021", confirme ce mercredi soir la Présidence malienne.



"Cette visite bilatérale s’inscrit dans le cadre de l'analyse la situation sécuritaire dans le Sahel en général et singulièrement au Mali", précise-t-elle.



Emmanuel Macron sera reçu par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta.



La rencontre interviendra dans un contexte très particulier, surtout avec le départ de la Force française Barkhane dans certaines zones maliennes et les récentes sanctions annoncées par l'UE contre le groupe de la société privé russe ''Wagner''.



Et depuis quelques mois, la présence de celle-ci sur le sol malien n’est d’ailleurs pas du goût de Paris.