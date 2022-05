Mali : la justice convoque Jean-Yves Le Drian pour « atteintes aux biens publics »

En date du 20 avril 2022, le ministre français des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Jean-Yves Le Drian, a été convoqué par la justice malienne pour « atteintes aux biens publics ».



La convocation adressée au chef de la diplomatie française est signée par le juge d’instruction du deuxième cabinet au tribunal de Grande instance de la commune III du district de Bamako, En effet, Jean-Yves Le Drian est invité à se présenter devant le juge le 20 juin prochain, dans une affaire où il est accusé de porter « atteintes aux biens publics et de commettre d’autres infractions aux dépens de l’Etat du Mali ».



Il faut dire que cette convocation intervient au moment où les relations sont des plus tendues, entre Paris et Bamako. En effet, en janvier 2022, le gouvernement de transition a expulsé l’ambassadeur français de son territoire. Et la semaine écoulée, le Mali a vigoureusement dénoncé l’accord de défense signé en 2014 avec la France.



C’est depuis le renversement en 2020, du régime d’Ibrahim Boubacar Kéita par les militaires avec à leur tête, le colonel Assimi Goita, que les relations entre les deux pays se sont progressivement dégradées. Thomas Le Drian, fils du ministre, est aussi visé par la convocation.