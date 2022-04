Mali : la justice ouvre une enquête après la découverte d'un charnier à Gossi

Cette enquête a été mise en exécution sur instruction du ministre de la Défense et des Anciens combattants. Ainsi,le samedi 23 avril dernier, le procureur conformément à ses prérogatives de police judiciaire, s'est rendu à Gossi pour faire toute la lumière sur ces faits.



Un médecin légiste, une équipe de police technique et scientifique (PTS) et des enquêteurs du Service d'investigations judiciaires (SIJ) de la gendarmerie nationale l'ont accompagné pour la circonstance.



"L'opinion publique sera tenu régulièrement de l'évolution de l'enquête, dont les résultats seront rendus publics", affirme le procureur.



L'armée française a affirmé vendredi dernier avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps dans la zone. Elle a dévoilé à la presse des images filmées via un drone où l'on aperçoit des soldats recouvrir des cadavres de sable.



Pour l'état-major de l'armée malienne, l'état de putréfaction avancée des corps indique que le charnier existait bien avant la rétrocession de l'ex-camp de Barkhane situé à proximité.