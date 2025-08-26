Mali : le Premier ministre et quatre membres du gouvernement à l’écoute du président de la Transition

Le président de la Transition, chef de l’État, le Général d’Armée Assimi Goïta, a reçu ce lundi 25 août 2025 le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, accompagné du ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, du ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que du ministre du Travail et de la Fonction publique.



Cette audience intervient dix jours après la remise officielle au président de la Transition du rapport relatif au projet de Système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l’État et des collectivités territoriales (SIGRH). Au centre des échanges lors de l’audience : les recommandations formulées dans ledit document.



À l’issue de la rencontre, au nom de la délégation ministérielle reçue, le Premier ministre, chef du gouvernement, a indiqué que le chef de l’État a instruit la mise en place rapide d’un mécanisme pour assurer l’exécution correcte des recommandations issues du rapport du SIGRH.



Concernant la situation des fonctionnaires fictifs mentionnés dans le rapport, en plus du délai de grâce de trois mois accordés pour leur identification, le chef du gouvernement a affirmé avoir reçu d’autres instructions à leur sujet, qui seront dévoilées dans les jours à venir par les ministres concernés.



Il est important de rappeler que le rapport du SIGRH révèle que 36 151 agents ne se sont pas présentés, représentant 4,57 % de la masse salariale, soit un manque à gagner estimé à 48,28 milliards de FCFA par an.