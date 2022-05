Mali : le Tchad dépêche un émissaire auprès du colonel Assimi Goïta

Porteur d’un message du Président du Conseil Militaire de Transition, Général Mahamat Idriss Déby, le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a été reçu en audience par le Président de Transition du Mali, le Colonel Assimi Goïta, ce 20 mai 2022, informe le ministère de la Communication.



Au sortir de l’audience, le ministre de la Communication du Tchad a affirmé que l’objectif de sa mission est de raffermir les relation entre le Tchad et le Mali. « Nous voulons que notre relation soit plus renforcée . Nous comprenons pourquoi le Mali se retire du G5 Sahel. Nous le déplorons. Nous aurons aimé qu’il est une autre solution mais nous n’avons pas de leçons à donner au Mali, à ses dirigeants et à son peuple. Cependant, nous voulons affirmer que le Tchad et le Mali sont liés par le sang et l’histoire. Nos soldats et enfants meurent au Mali. Nous sommes venus réaffirmer notre disponibilité à ne jamais lui tourner le dos. "



Satisfait de cette rencontre, Abderaman Koulamallah a ajouté que le Président de la Transition du Mali réaffirme sa disponibilité à poursuivre ses relations bilatérales avec le Tchad. « Nous sortons satisfaits de cette audience. Nous remercions le président du Mali de nous avoir honoré et pour avoir dit des mots extrêmement touchants vis-à-vis de son homologue et frère tchadien, le Général Mahamat Idriss Déby. Le Président du Conseil Militaire de Transition (PCMT) à tenu à dire au peuple malien que ses faits d’armes les plus importants ont eu lieu au Mali où il a pris d’énormes risques pour la libération du Mali. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être oubliées. Le Président du Mali m’a affirmé qu’il ne pourra pas oublié l’apport du Tchad dans cette circonstance. Le Tchad est l’un des rares pays à donner ses fils pour la défense ce pays frère. », a-t-il poursuivi.



S’agissant du retour du Mali dans le G5 Sahel, l’émissaire du gouvernement tchadien dit ne pas perdre espoir. « Nous disons que nous ne perdons pas espoir pour que le Mali puisse retrouver tous ses droits au sein du G5 Sahel. La principale difficulté réside au niveau sous-régional. Nous espérons que tous ses obstacles seront levés. Le Mali vit sous un embargo. Mais tous ses problèmes seront résolus. Et quand tous ses problèmes seront résolus dans leur globalité, les questions liées au retour du Mali seront évoquées. Le Mali est libre et souverain. Il prend souverainement ses décisions que nous respectons. Mais en raison des liens qui nous unissent, nous faisons tout pour qu'il reste le plus possible dans le G5 Sahel et les organisations sous-régionales qui sont bénéfiques pour le peuple malien. Pour l’instant, le G5 Sahel continuera sa mission mais le Mali y reste un élément clé. Et nous gardons espoir que tout cela sera résolu dans sa globalité.», a conclu Abderaman Koulamallah.