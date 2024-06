Mali : le chef de l'État exclut six officiers de l'armée

Ces six lieutenants, tous issus de l’Armée de Terre, sont Halil Ag Rhissa, Ahmoudou Ag Wadossane, Mohamed Ag Assadeck, Awinamène Ag Akli, Saloum Ould Issa et Mahmoud Ould Bilal.



Cette décision, prise le 24 mai, survient dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement tendu au Mali.



Selon plusieurs sources bien informées, ces officiers auraient récemment rejoint le Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP), une initiative controversée visant à renforcer la coopération entre diverses factions armées et le gouvernement de transition.



Le décret présidentiel marque un tournant dans la gestion des forces armées par le gouvernement de transition dirigé par Goïta. En écartant ces six officiers, le Colonel semble envoyer un message fort contre toute forme de dissidence ou d’allégeance perçue comme contraire aux intérêts de l’État malien.