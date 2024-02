Mali : le chef de l’Etat reçoit une délégation de la Banque mondiale

Le président de la Transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, chef de l’État, a reçu le 20 février 2024, une délégation de la Banque mondiale dirigée par Ousmane Diagana, vice-président régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre au sein de l’Institution financière internationale.



Les discussions ont porté sur les axes de coopération entre le Mali et la Banque mondiale.



À l’issue de cette rencontre, M. Diagana a accordé une interview aux médias. Il a souligné l’importance du Mali pour l’organisation qu’il représente et a évoqué les sujets abordés avec le chef de l’État, notamment l’impact des crises mondiales telles que le changement climatique, la situation en Ukraine et la pandémie du Covid-19 sur le Mali.



Il a salué les efforts déployés par les autorités de la Transition pour renforcer la résilience des populations maliennes face à ces multiples défis. Le vice-président régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Banque mondiale a également informé le chef de l’État du rôle de son institution en tant que partenaire du Mali.



La délégation a passé en revue les différents programmes soutenus par la Banque mondiale au Mali, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’élevage et de l’environnement.



Concernant la crise énergétique, le vice-président Diagana a assuré au chef de l’État de la disponibilité de la Banque mondiale à apporter une assistance immédiate et à approfondir les discussions pour trouver des solutions durables.



En présence du ministre de l’Économie et des Finances, le président de la Transition et le représentant de la Banque Mondiale ont exprimé leur volonté commune de renforcer les liens de partenariat et de coopération pour contribuer au bien-être et à la prospérité des populations résilientes du Mali.