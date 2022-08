Mali : le chef de la transition s’entretient avec le SG de l’OCI

Le secrétaire général de l'Organisation de la Coopération islamique, Hissein Brahim Taha, a été reçu en audience, ce vendredi 05 août 2022, par le Colonel Assimi Goïta, président de la Transition du Mali.



Au cours de cette audience, le secrétaire général a souligné le rôle essentiel du Mali dans la stabilité et la sécurité au Sahel et dans l'espace de la CEDEAO.



L'audience a également été l'occasion de passer en revue les multiples défis auxquels fait face le Mali, y compris ceux liés à la transition et l'importance de conjuguer les efforts et d'encourager le dialogue et la coopération afin de leur trouver des solutions acceptables.



Le colonel Assimi Goïta a fait part de sa reconnaissance à l'OCI pour le soutien constant et multiforme qu’elle accorde au Mali et s’est réjoui des bons offices menés par l’OCI à travers l’Envoyé spécial de son Secrétaire général en Afrique, en faveur d’une sortie de crise honorable à la suite des sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali le 9 janvier 2022.



Le secrétaire général l’a assuré de l'engagement continu de l'OCI pour le rétablissement de la sécurité, de stabilisation du pays et de son développement.



D’autre part, le secrétaire général s’est entretenu avec Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, des relations entre l’OCI et le Mali, réaffirmant la volonté de les renforcer.