Mali : le colonel Assimi Goïta reçoit les vœux du corps diplomatique

Le président de la Transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, chef de l’État, a accueilli le jeudi 7 mars 2024, les représentants diplomatiques, consulaires et des organisations internationales au Palais de Koulouba, à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an.



Ahmad Abdou Rahamane Al-Senaidi, vice-doyen du corps diplomatique et ambassadeur de l’État du Qatar au Mali, a pris la parole pour souhaiter ses meilleurs vœux de paix, de prospérité et de solidarité au président de la Transition, ainsi qu’à toute la nation malienne. Il a exprimé sa gratitude pour le leadership du président durant cette période de Transition délicate, saluant le courage et la résilience du peuple malien.



Le vice-doyen du corps diplomatique a souligné les avancées notables du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l’amélioration de la sécurité. Toutefois, il a reconnu l’existence de défis tels que le trafic de drogue, la migration irrégulière et les crises humanitaires.



Le discours s’est conclu sur une note d’espoir et de fraternité, réaffirmant le soutien du corps diplomatique au Mali.



De son côté, le président Goïta a mis en avant les efforts intenses déployés par le Mali pour relever ses défis sécuritaires, diplomatiques et de développement par des moyens propres, tout en préservant sa souveraineté nationale. Il a insisté sur l’importance de la solidarité régionale dans le combat contre le terrorisme et la promotion de solutions locales pour la paix et le développement.



Le président de la Transition du Mali a enfin appelé à une coopération internationale basée sur le respect mutuel et les intérêts communs, encourageant un engagement continu et respectueux.