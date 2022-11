Mali : le gouvernement dément une attaque contre l’aide de camp du président

Le gouvernement malien a démenti totalement ce 12 novembre la prétendue attaque au sniper qui aurait été perpétrée contre l’aide de camp du président de la transition Assimi Goïta. L’information a été révélée la veille par un média français.



Le gouvernement évoque un « scénario macabre monté de toutes pièces ».



Le colonel Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim, estime que l’article du journal français « Libération » est commandité et prémédité par des forces obscurantistes et rétrogrades, ne visant qu’à créer la psychose, et tenter désespérément de déstabiliser la transition.



L’article de presse évoque des faits qui se sont produits aux abords du Palais présidentiel de Koulouba.



Le chef du gouvernement dit condamner « cette manœuvre non professionnelle, désespérée, éhontée et immorale ».