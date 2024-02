Mali : le pays veut mobiliser 1 443 milliards de FCFA sur le marché financier régional en 2024

Sous la présidence du ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou, et en présence de figures clés du secteur financier, le Mali a lancé officiellement le 19 février 2024 à Bamako, son calendrier d’émissions de titres publics pour 2024.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à financer les besoins du pays via le marché financier régional, conformément aux orientations budgétaires du gouvernement de transition et du Cadre Stratégique de la Refondation de l’Etat.



Durant cette cérémonie, qui a rassemblé des acteurs majeurs du secteur financier, M. Sanou a exprimé sa gratitude envers les investisseurs pour leur soutien constant, malgré une année 2023 marquée par des défis économiques et sécuritaires. Le Mali, ayant mobilisé près de 1 012 milliards FCFA l'année précédente, continue de jouir d'une solide confiance de la part des investisseurs, grâce à une gestion financière saine et viable.



Maintenu dans la catégorie des « Notes d’Investissement » par l'Agence Bloomfield Investment, le Mali affiche une économie résiliente. Pour 2024, le pays ambitionne de lever 1 443 milliards de FCFA pour répondre à ses besoins financiers, tout en réaffirmant son appartenance à l’UEMOA malgré les récentes évolutions géopolitiques.



Cette démarche vise à renforcer la crédibilité de la politique budgétaire du Mali et à assurer le financement nécessaire, pour une croissance économique soutenue et durable. Le ministre Sanou appelle à une participation accrue des investisseurs aux émissions de titres publics prévues pour 2024, témoignant de la volonté des autorités maliennes de poursuivre le développement économique et social du pays.