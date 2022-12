Mali : le premier ministre a officiellement repris service après 4 mois d'absence

Le chef du gouvernement a commencé ses activités par une série de rencontres avec, notamment, le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le secrétaire général du gouvernement et le cabinet de la Primature.



​La veille, le président de la transition, le colonel. Assimi Goïta, a signé un décret abrogeant la nomination du premier ministre par intérim. Abdoulaye Maïga est promu au rang de ministre d'État et retrouve ses portefeuilles ministériels.