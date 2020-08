Mali : le président Ibrahim Boubakar Keïta arrêté, selon les mutins

Le chef de l'État malien Ibrahim Boubakar Keïta et le premier ministre Dr. Boubou Cissé ont été arrêtés, ont rapporté mardi soir plusieurs sources, citant un chef de la mutinerie ainsi que des sources sécuritaires et gouvernementales.



Le président se trouvait dans sa résidence de Bamako lorsqu'il a été arrêté par des militaires en fin d'après-midi.



Cet après-midi, le chef du gouvernement a appelé "à la raison et au sens patriotique" et a demandé "de faire taire les armes", ajoutant qu'il n'y a "aucun problème dont la solution ne saurait être trouvée dans le dialogue."