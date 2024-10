Mali : le président de la Transition a reçu une délégation russe

Dans le cadre du renforcement des relations entre la République du Mali et la Fédération de Russie, le président de la Transition, le général d’Armée, Assimi Goïta, chef de l’État, a accordé, ce lundi 28 octobre 2024, une audience à une délégation russe pour des échanges stratégiques.



Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs de coopération, notamment le textile et les hydrocarbures. Cette audience a enregistré la présence du ministre des Transports et des Infrastructures, du ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que de celui de l’Industrie et du Commerce.



À leur sortie d’audience, le président du conseil d’administration (PCA) du groupe Yadran, Irek Salikhov, s’est confié à la presse. Il a indiqué que des accords ont déjà été établis entre le groupe de sociétés Yadran et la République du Mali, pour définir les grandes lignes de cette coopération.



Cette rencontre visait à aborder les aspects techniques de ces projets en vue de finaliser les accords. La signature officielle est prévue prochainement, suivie de l’arrivée d’un groupe d’experts techniques pour entamer les travaux de mise en œuvre. Les projets incluent la construction d’une raffinerie d’or, l’approvisionnement en produits pétroliers, et la création d’une usine de transformation du coton.



« Nous repartons très satisfaits de cette audience avec le président de la Transition, le général d’Armée Assimi Goïta », a déclaré Irek Salikhov, président du conseil d’administration du groupe Yadran. « Nous saluons son ouverture et son engagement à soutenir ces initiatives. », a-t-il soutenu.