Mali : le président de la Transition reçoit le, vice-Premier ministre de la Fédération de Russie

En visite officielle au Mali, Alexandre Novak, vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, accompagné d’une importante délégation multisectorielle, a été reçu en audience par le président de la Transition du Mali, le général d’armée Assimi Goïta.



Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques et stratégiques entre les deux nations. Le jeudi 28 novembre 2024, M. Novak, à la tête d’une délégation composée de six vice-ministres, ainsi que de plusieurs chefs de service et dirigeants d’entreprises, a effectué une visite de travail au Mali.



Cette mission, qui s’inscrit dans le cadre d’une tournée dans les pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES), visait à échanger sur les perspectives de coopération bilatérale entre la Russie et le Mali. Au cours de l’audience avec le président de la Transition du Mali, les discussions ont porté sur des secteurs clés tels que l’énergie, les infrastructures, le transport et l’agriculture.



M. Novak a exprimé sa volonté de hisser les relations russo-maliennes à un niveau stratégique supérieur. « Nous voulons porter nos relations historiques à un niveau stratégique encore plus élevé », a-t-il déclaré, soulignant également l’importance de la coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et du développement économique.



Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, également ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, a salué cette visite en mettant en avant les résultats concrets déjà obtenus grâce à la coopération entre le Mali et la Russie, notamment en matière de sécurité.



« La venue de cette forte délégation marque une nouvelle étape pour consolider ces acquis et envisager un avenir commun prospère », a-t-il affirmé.



Il a également souligné que cette rencontre renforce les efforts de la Confédération des États du Sahel (AES), une alliance réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en vue d’une mutualisation des ressources et des actions. Cette visite fait suite à la première Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, tenue les 9 et 10 novembre 2024 à Sotchi.



Lors de cette conférence, la délégation malienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, avait convenu avec les autorités russes d’accélérer la mise en œuvre de projets de développement et de renforcer les relations économiques et commerciales.



Les liens entre le Mali et la Russie, enracinés depuis les indépendances, continuent de s’intensifier, ouvrant la voie à une coopération toujours plus dynamique dans les domaines stratégiques.