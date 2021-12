Mali : les autorités de transition multiplient les œuvres sociales

Dans la région de Mopti, au centre du Mali, la Cellule des œuvres sociales du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a remis, ce jeudi 23 décembre 2021, des œuvres humanitaires à plusieurs personnes vulnérables et inauguré deux forages, rapporte la résidence de la République.



Dans les cercles de Djenné, Mopti, Ténenkou et Youwarou, la délégation de la présidence conduite par la conseillère spéciale du chef de l’État, a remis des œuvres humanitaires à des centaines de personnes vulnérables. Des dons composés de sacs de mil, de riz et de sucre ainsi que de bidons d’huile.



À Djenné, le 2ème adjoint du maire de la commune, Dramane Dembélé, a indiqué que ce don en nature arrive à point nommé. Car, ce cercle traverse déjà une insécurité alimentaire due à plusieurs facteurs, a-t-il indiqué. À travers ce geste, le président Goïta donne au peuple malien un lendemain meilleur tout en préservant sa dignité et son honneur, a-t-il souligné.



Cette journée de remise dans la région de Mopti a été également marquée par l’inauguration de deux forages à Karamani et à Sinakoro, respectivement dans les communes de Sio et de Sokoura, où la coupure de ruban du 85ème et 86ème forage, doté chacun d’un château d’eau d’une capacité de 7 mètres cubes, a eu lieu.

À Karamani, Nouhoum Haïdara, le 1er adjoint au maire de la commune de Sio, a souligné qu’il y a cinq ans, la population avait demandé un point d’eau potable sans que les autorités locales réussissent à combler le besoin.



Ces œuvres sociales, à en croire le préfet de Djenné, Hassana Arama, prouvent l’engagement des autorités de la Transition pour l’avenir de la nation. Ces gestes de solidarité font dire également à Bouakar Touré, représentant des bénéficiaires du cercle de Djenné, que le président de la Transition est devenu un espoir pour les Maliens. Ces gestes constituent un bel exemple de solidarité qui doit inspirer chaque Malien, selon le préfet du cercle de Mopti, Hassane Maïga.



Ce qui amène le colonel-major Abass Dembélé, gouverneur de Mopti, à indiquer que la solidarité est certes une obligation sociale, mais la répandre à une échelle nationale, voire la pérenniser est faire preuve de magnanimité, de grandeur d’âme. Le gouverneur a rassuré que les dons parviendront aux bénéficiaires.