TCHAD

Coopération Tchad-Émirats arabes unis : Des partenariats stratégiques pour le développement


Alwihda Info | Par - 17 Août 2025


Le ministre tchadien du Commerce et de l'Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, a participé ce samedi 16 août 2025 à des discussions de haut niveau avec une délégation des Émirats arabes unis, dirigée par le ministre d'État Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du Plan national de développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».


  Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération économique et commerciale dans plusieurs secteurs stratégiques :
  • Énergie et mines : Des accords pour une exploitation durable et le transfert de compétences.
  • Agriculture et élevage : Des projets de mécanisation, de production locale d’engrais et de transformation des filières lait et viande.
  • Transports : Des projets de desserte aérienne, de création de ports secs (notamment à Moundou) et d'un centre de maintenance d'avions.
  • Télécommunications, tourisme et finances : Des initiatives pour la connectivité, des infrastructures hôtelières et la création de banques conjointes.
 

Des annonces importantes

 
Le ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid Nguilin, a souligné que ces échanges ont permis à la délégation émiratie de prendre la mesure du potentiel du Tchad.

 
Un accord a déjà été signé avec la Fondation émirienne pour l'entraide internationale pour la construction d'un hôpital, d'un centre de dialyse, d'un centre culturel et d'une grande mosquée.

 
Afin d'assurer une organisation rigoureuse, la table ronde de financement du PND se tiendra les 7 et 8 novembre 2025 à Abu Dhabi.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


