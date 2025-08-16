Coopération Tchad-Émirats arabes unis : Des partenariats stratégiques pour le développement

Énergie et mines : Des accords pour une exploitation durable et le transfert de compétences.

Des annonces importantes

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération économique et commerciale dans plusieurs secteurs stratégiques :Le ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid Nguilin, a souligné que ces échanges ont permis à la délégation émiratie de prendre la mesure du potentiel du Tchad.Un accord a déjà été signé avec la Fondation émirienne pour l'entraide internationale pour la construction d'un hôpital, d'un centre de dialyse, d'un centre culturel et d'une grande mosquée.Afin d'assurer une organisation rigoureuse, la table ronde de financement du PND se tiendra les 7 et 8 novembre 2025 à Abu Dhabi.