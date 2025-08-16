Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Une association sensibilise à la scolarisation des enfants près de Moundou


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 17 Août 2025


L’Union Logonaise sans frontière, une association de jeunes de Moundou, a mené des séances de sensibilisation sur la scolarisation des enfants ce 16 août 2025. Ces sessions se sont déroulées dans les cantons voisins de Kana et de Koutou afin de conscientiser les parents à l'importance de l'éducation.


  Les représentants locaux ont accueilli favorablement l'initiative, affirmant que chaque enfant mérite une chance égale d'accès à l'éducation. À travers un sketch, l'association a encouragé les parents à inscrire leurs enfants à l'école pour leur offrir les mêmes opportunités d'épanouissement et de réussite. Les membres de l'Union ont également partagé des témoignages inspirants pour montrer comment l'éducation a été un facteur clé de leur propre succès.

 
La présidente de l'Union, Amadji Bénédicte, a souligné qu'investir dans l'éducation est la meilleure manière de construire un avenir prometteur pour les enfants et la communauté. Après les séances, des vivres et des non-vivres ont été distribués aux familles dans le besoin, grâce aux contributions des membres de l'association.


