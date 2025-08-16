Tchad : Une association sensibilise à la scolarisation des enfants près de Moundou





Les représentants locaux ont accueilli favorablement l'initiative, affirmant que chaque enfant mérite une chance égale d'accès à l'éducation. À travers un sketch, l'association a encouragé les parents à inscrire leurs enfants à l'école pour leur offrir les mêmes opportunités d'épanouissement et de réussite. Les membres de l'Union ont également partagé des témoignages inspirants pour montrer comment l'éducation a été un facteur clé de leur propre succès.





La présidente de l'Union, Amadji Bénédicte, a souligné qu'investir dans l'éducation est la meilleure manière de construire un avenir prometteur pour les enfants et la communauté. Après les séances, des vivres et des non-vivres ont été distribués aux familles dans le besoin, grâce aux contributions des membres de l'association.