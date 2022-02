Mali : les orpailleurs se mobilisent pour aider la transition

Il s’agit spécifiquement de contribuer à la mobilisation de fonds et de ressources qui seront mis à la disposition des Autorités de la Transition pour une résilience des populations.



"La période de crise doublée des sanctions injustes et injustifiées de la CEDEAO contre notre pays a renforcé la fibre patriotique des Maliens qui ont décidé que rien ne sera comme avant. Les Maliens ont d’avantage pris conscience qu’ils sont les seuls sinon qu’ils doivent être les premiers en avant pour la construction d’un Mali nouveau fondé sur les valeurs de respect, de dignité et de solidarité pour faire aboutir leurs efforts de développement", affirme le gouvernement.



Le président de cette initiative qui regroupe plusieurs d’orpailleurs, Sory I. Traoré, qui est également le président du Front pour l’Emergence et le Renouveau, (FER-MALI), a expliqué que « Initiative Mali Sanu Ko Initiative Mali Sanu Ko » est une initiative volontaire des orpailleurs du Mali, sur l’ensemble du territoire, qui entendent aider à la réussite de la refondation du Mali.



Le maire de Misséni, Sina Dagniko, et le parrain de « Initiative Mali Sanu Ko Initiative Mali Sanu Ko », Lassana Camara, ont tour à tour exprimé l’intérêt de cette démarche qui est de mobiliser d’avantage les ressources pour le développement de notre pays.



Le ministre Traoré a salué cette initiative et indiqué que le pays vie une situation difficile mais pas inquiétante. "Difficile parce qu’aucune nation n’accepte d’être isolé de surcroit privé de ses propres capitaux. Cette situation n’est pas inquiétante parce qu’elle a réveillé la fibre patriotique des Maliens qui, aujourd’hui se mobilisent pour une résilience, pour leur dignité", a-t-il dit.